شاهد.. كيم كارداشيان بفستان ذهبي مثير





ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، بإطلالة جذابة ومميزة، مرتدية فستان ذهبي مفتوح الساق، يتسم بكم واحد، وحذاء ذو كعب عالي باللون البيج، وتسريحة شعر ناعمة منسدلا على كتفيها، ونسقت مع أطلالتها الجذابة مكياجآ ثقيل لتظهر بشكل مميز زادها جمالاً وجاذبية.





من المعروف عن كيم كارداشيان أنها أيقونه للأزياء والأناقه، فاشتهرت كيم بحبها للموضة والجمال، أسمها الحقيقي "كيمبرلي نويل كاردشيان" من مواليد 21 أكتوبر عام 1980 بمدينة لوس انجليس بكاليفورنيا، من أب رجل أعمال أرمني ومن أم مذيعة كريس هوفتون.





واشتهرت كيم كارداشيان بتطوير منتجات الجمال والموضة وسرد حياتها مع شقيقاتها في البرنامج التلفزيوني (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز)، وأصبحت مهتمة بإصلاح العدالة الجنائية بعدما أسهمت في إطلاق سراح امرأتين من السجن.



