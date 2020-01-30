Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر مباراة فيدرر وجوكوفيتش| مشاهدة مباراة روجر فيدرير يلا شوت yalla shoot| رابط بي إن سبورت المفتوحة Federer

الخميس 30/يناير/2020 - 11:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تابع لايف مباراة روجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيتش مباشر، حيث يدخل النجم السويسري المخضرم روجر فيدرير مباراته المنتظرة القادمة أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وهو عازماً على الوصول إلى المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، علماً بأن ذلك الصدام بين النجمين سوف يكون تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى نظراً لكونه سوف يجمع بين أسطورتين من أساطير لعبة التنس للمحترفين.

ومن المؤكد أن النجم السويسري روجر فيدرير يطمح إلى التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وليس فقط الوصول إلى المشهد الختامي، وهو نفس الوضع تقريباً بالنسبة إلى النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح لاستعادة صدارة الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين. ومن المتوقع أن تُفرز هذه المباراة المنتظرة والتاريخية عن بطل محتمل للنسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولكن ذلك لن يكون مؤكداً في حالة نجاح النجم الإسباني رافاييل نادال في الوصول بدوره إلى المباراة النهائية.
Advertisements

أخبار تهمك

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 14 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 14 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 18 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 13 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعة و 17 دقيقة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 18 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ أقل من ساعتين

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ ساعة و 22 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 13 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status