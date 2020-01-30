بث مباشر مباراة فيدرر وجوكوفيتش| مشاهدة مباراة روجر فيدرير يلا شوت yalla shoot| رابط بي إن سبورت المفتوحة Federer

تابع لايف مباراة روجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيتش مباشر، حيث يدخل النجم السويسري المخضرم روجر فيدرير مباراته المنتظرة القادمة أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وهو عازماً على الوصول إلى المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، علماً بأن ذلك الصدام بين النجمين سوف يكون تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى نظراً لكونه سوف يجمع بين أسطورتين من أساطير لعبة التنس للمحترفين.





ومن المؤكد أن النجم السويسري روجر فيدرير يطمح إلى التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وليس فقط الوصول إلى المشهد الختامي، وهو نفس الوضع تقريباً بالنسبة إلى النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح لاستعادة صدارة الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين. ومن المتوقع أن تُفرز هذه المباراة المنتظرة والتاريخية عن بطل محتمل للنسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولكن ذلك لن يكون مؤكداً في حالة نجاح النجم الإسباني رافاييل نادال في الوصول بدوره إلى المباراة النهائية.