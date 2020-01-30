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مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

الخميس 30/يناير/2020 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت  فيدرير وجوكوفيتش رابط الاسطورة لايف كول كورة بي ان ماتش اون لاين بدون تقطيع جودة عالية يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة روجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيش الخميس 30/1/2020 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020، حيث يلتقي النجم السويسري المخضرم روجر فيدرير مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في قمة نارية من العيار الثقيل في عالم التنس بين أساطير هذه اللعبة، وذلك تحديداً في صباح يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على الأراضي الأسترالية.
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