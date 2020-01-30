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"لم تفقد الوعي".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

الخميس 30/يناير/2020 - 10:51 ص
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نادية لطفي
نادية لطفي
الفجر الفنى
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تطورات سريعة تشهدها الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي المتواجدة منذ فترة طويلة داخل أحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.

وفي الساعات الأخيرة، تم تداول بعض الأخبار عن تدهور حالة لطفي، وأنها في موقف حرج بعدما فقدت الوعي.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها تواصلت مع الطبيب الخاص بلطفي وقد طمأنها على حالتها، نافياً أن يكون هناك تدهور في الحالة أو وضع جهاز تنفس صناعي.

كما أوضحت شاهين أن وضع لطفي على جهاز التنفس الصناعي كان قبل 3 أيام، غير أنها ما زالت تتواجد في غرفة العناية المركزة حتى الآن، دون أن يكون هناك فقدان للوعي أو وضع حرج وفق ما تردد.
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