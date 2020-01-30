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إيطاليا.. مسؤولون يحذرون: حركة النجوم الخمسة تواجه الانشقاق والانقسامات المدمرة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:34 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تواجه حركة النجوم الخمسة الحاكمة في إيطاليا الانشقاقات والانقسامات المدمرة التي قد يكون من المستحيل وقفها في مؤتمر مارس، حسبما حذر مسؤولو الحزب.

وكما ذكرت وكالة "{ويترز"، فإن الحركة المناهضة للمؤسسة، التي فازت بأكثر من ضعف أصوات أقرب منافسيها في الانتخابات الوطنية الأخيرة في العام 2018، تعاني من مشاكل منذ ذلك الحين.

وأسقطت الأصوات عندما كانت الحكومة مع الرابطة اليمينية المتشددة حتى أغسطس من العام الماضي، وفعلت ذلك منذ تشكيل إدارة جديدة مع الحزب الديمقراطي - اليساري الوسطي.

ينقسم الآن البرلمانيون ومؤيدو حركة النجوم الخمسة بين أولئك الذين يرغبون في العودة إلى أصولهم كحزب احتجاج فردي، وأولئك الذين يفضلون تدعيم التحالف مع الحزب الديمقراطي، وأولئك الذين يرغبون في الانضمام مرة أخرى إلى الرابطة.

فاز مرشح النجوم الخمسة فقط بنسبة 3.5 ٪ من الأصوات في الانتخابات الإقليمية في شمال إيطاليا يوم الأحد بعد استقالة الزعيم السابق لويجي دي مايو، ويشكو من الطعن من الزملاء.

ووفقًا لـ"رويترز"، قال ماكس بوجاني، وهو سياسي مخضرم من فئة النجوم الخمسة يعمل الآن مع رئيس بلدية روما، فيرجينيا راجي: "كانت الحركة شعرًا وأملًا، والآن أصبحت حرب عصابات وشك".

"بوجاني"، شخصية مؤثرة ذات من حركة النجوم الخمسة منذ تأسيسها في العام 2009، قال، إن الحزب قد ينقسم قريبًا، وأن هذا سيكون أفضل من "الدفع معًا ولكن الجدال كل يوم".

يريد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، المستقل المقرب من حركة النجوم الخمسة، أن يلتزم بتحالف طويل الأمد مع الحزب الديمقراطي في "جبهة تقدمية" ضد كتلة يمينية شعبية يقودها زعيم الرابطة ماثيو سالفيني.

يدعم هذه الاستراتيجية مؤسس النجوم الخمسة، الكوميدي بيب غريلو، لكن يقاومها دي مايو وشخصيات بارزة أخرى ممن يريدون أن يظلوا متساوين من اليسار واليمين، وأحرار في توحيد صفوفهم مع واحد أو آخر حسب ما تقتضيه الظروف.

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