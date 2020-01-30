برلماني يطالب بحلول لإعادة الذهب الأبيض إلى رونقه





ولفت إلى أن ذلك سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وبالتالي ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التوسع في خطوط إنتاجية جديدة والتي تخلق فرصا تشغيلية، تساهم في انخفاض معدل البطالة.





ونوه بتراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول.

وطالب النائب، بخطة زراعية واضحة، بداية من توفير التقاوي ومراحل زراعة القطن، وحتى التسويق الداخلي والتصدير، مرورا بتطوير محالج القطن ودعم مصانع الغزل والنسيج.



شدد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة البحث عن حلول من أجل إعادة الذهب الأبيض (القطن) مرة أخرى لرونقه، بسبب تعرضه إلى أزمات عديدة خلال السنوات الأخيرة، جعلته يتعرض لكبوة نالت بعض الشيء من سمعته، وشهرته حول العالم.وقال: إن البذور الجديدة ومنها البذرة "جيزة ٩٤" التي وفرتها الدولة لزيادة الإنتاجية وإعادته لسابق عهده، تسببت في عدة مشكلات للفلاحين، والتي كان من أبرزها إنتاج قطن رديء الجودة، ونقص كمية الناتج من عملية الزرع، وأن فدان القطن تقلص من 10 قناطير إلى 4 قناطير فقط خلال هذا الموسم.وأضاف أننا نحتاج إلى تطبيق زراعة القطن العضوي بطريقة سليمة، بشكل يحقق قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي.