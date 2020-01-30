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الهند تبلغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
ترجمة منار طارق
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أعلنت الحكومة الهندية في بيان، اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرالا الجنوبية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأضاف البيان، أن المريض ثبتت إصابته بالفيروس التاجي الجديد وهو مستقر ومعزول في المستشفى. كما أكد مسؤولو الصحة في الفلبين الحالة الأولى لفيروس كورونا الجديد في البلاد. وقال وزير الصحة فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي إن امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا وصلت إلى البلاد قادمة من ووهان، الصين، في 21 يناير، وثبتت اصابتها بالفيروس.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة من فيروس كورونا في الصين بنسبة 38 إلى 170 حتى يوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد المرضى المصابين بأكثر من 1700.

وتحاول عدة دول إجلاء مواطنيها من ووهان. وقال مسؤول أمريكى، إنه غادرت طائرة مستأجرة أمريكية ووهان يوم الأربعاء، ولكن لم يتضح من الذين كانوا على متنها.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن البيت الأبيض كان يفكر في تعليق رحلاته إلى البلاد في إجراء صارم للسيطرة على انتشار المرض.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار: "يجب أن تكون جميع خيارات التعامل مع انتشار الأمراض المعدية مطروحة على الطاولة، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر".

وذكرت مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية حول تفشي المرض ومراقبة الرحلات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارها مصدرًا محتملًا للعدوى، على الرغم من قرارها بعدم تعليق الحركة الجوية في الوقت الحالي.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن شركات الطيران لم يُطلب منها تعليق رحلاتها، بعد أن ذكرت سي إن بي سي أن البيت الأبيض أبلغ مديري شركات الطيران بأنه يفكر في هذه الخطوة.

دفعت المخاوف من انتشار الفيروس شركات الطيران حول العالم إلى تقليص رحلاتها إلى الصين والشركات العالمية لتقييد سفر الموظفين إلى البلاد، في حين اهتزت العديد من القطاعات بسبب المخاوف من حدوث وباء عالمي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا ارتفع بنسبة 26 يوم الثلاثاء إلى 132، وجميعهم تقريبًا في مقاطعة هوبى الواقعة تحت الإغلاق الفعلي، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة بـ1459 إلى 5974 حالة.
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