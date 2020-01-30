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للحجز.. طرح 600 مقبرة جاهزة للمسلمين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم طرح حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، منها 510 مقابر لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، و90 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي)، وذلك بنظام حق الانتفاع.‬
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‫وقال المهندس محمد أنور هلال: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 9/2/2020، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من 8/3/2020: 26/3/2020، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.‬
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‫وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.‬
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‫وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.‬
 
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن حق الانتفاع للمقابر التى سيتم طرحها لا يرتبط بمدة محددة، وهو مطابق لقانون المقابر وأحكامه، حيث ينص القانون على عدم تخصيص أو بيع مقابر إلا من خلال حق الانتفاع.
 
وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من طرح المقابر بنظام حق الانتفاع وليس التمليك هو السماح للدولة بنقل المقابر فى أى وقت حال وجود زحف أو توسع عمرانى على المنطقة مع إيجاد مقابر بديلة.
 
وأكد إن القانون يسعى لتلاشى ما حدث فى مقابر البساتين وكذلك مقابر مدينة نصر، حيث زحفت المساكن لما بعد المقابر وأصبحت المقابر وسط المساكن والمدينة، ما يعرض المقابر لمشاكل كتسرب مياه الصرف الصحى، أو انفجار مواسير المياه بجوارها وخلافه، مشيرًا إلى أن نظام حق الانتفاع لا يضيع حق صاحبها.
 
وكانت وزارة الإسكان وضعت شروطًا لحجز المقابر بالقاهرة الجديدة وأكتوبر، أبرزها أن يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، ويشترط فى المتقدم لمقابر القاهرة الجديدة، أن يكون من قاطنى مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، ويشترط فى المتقدم لمقابر أكتوبر، أن يكون من قاطنى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأحياء وضواحى محافظة الجيزة.

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