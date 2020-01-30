Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر فبراير

الخميس 30/يناير/2020 - 10:49 ص
Advertisements
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
Advertisements
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن البدء في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، اعتبارًا من السبت القادم.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس: ويتم الصرف من خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثانى من شهر فبراير لما يزيد عن ٨.٣١ مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من ١٥.٢٤ مليار جنيه.

وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين. 

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٣٩ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٠ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٦.٠٢١ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٦ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٢ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٥ مليون قائم بالصرف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات فبراير 2020 موعد صرف المعاشات ماكينات الصرف الآلي صرف المعاشات المعاشات المستحقة عن شهر فبراير

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 13 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 14 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 13 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعة و 16 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 18 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ أقل من ساعتين

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 14 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 13 ساعة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 14 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 14 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بشرى سارة لأصحاب معاشات بشأن راتب يناير

غدًا.. بدء صرف معاشات شهر يناير

"التضامن" تعلن صرف معاشات شهر يناير غدًا بمناسبة أعياد الميلاد

بدء صرف معاشات شهر يناير اليوم بمناسبة "السنة الجديدة"

"التضامن": غدا بدء صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

اليوم.. بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status