فريق أطفال وكبار بلامأوى يُنقذ مسنًا بالقاهرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال بلامأوى لفحص البلاغ الوارد عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تواجد مسن بلامأوى يفترش الشارع بجوار قسم شرطة الخليفة.





على الفور توجه الفريق لمكان تواجد الحالة، وتم عمل دراسة حالة أولية، حيث تبين أنه يُدعى "ا. ر"، يبلغ من العمر 90 عامًا، ويعاني من مرض الزهايمر.





وقام الفريق بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإيداعه وعمل ملف طبي للحالة، وتم نقله لدار عقيله السماع بالقاهرة.





ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.