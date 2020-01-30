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رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح ملتقى الشباب 6 بالإسماعيلية

الخميس 30/يناير/2020 - 10:47 ص
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الندوة
الندوة
محمود الجلاد
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يشارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في افتتاح ملتقى الشباب 6 والذي تنظمه، الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "الشباب والمبادرة".

 

ويرافق رئيس الجامعة، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد أبو طالب، مستشار شيخ الأزهر، والأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

 

ويشارك في الملتقى، لفيف من طلاب جامعة الأزهر، مصريين ووافدين، وطلاب من مختلف الجامعات المصرية، ويستمر حتى السبت 1 فبراير 2020.


ويحضر الافتتاح الدكتور عبد الحميد المزروع، مساعد الأمين العام للندوة العالمية لشباب العالم الإسلامي للمكاتب الخارجية والعلاقات الدولية، والمهندس خالد الشكر، مدير مكتب القاهرة، والدكتور مصطفى الشيمي، مدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

 

ويتضمن الملتقى السادس، العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة، وتشمل أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وفنية إضافة إلى أنشطة علمية من خلال العديد من المحاضرات العلمية القيمة يحاضر خلالها العديد من العلماء في مختلف المجالات.

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