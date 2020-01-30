معلومات لا تعرفها عن الشاب المصري الذي ارتبط بابنة المليارديل بيل جيتس



٣-هوايته المفضلة ركوب الخيل، حيث بدأ ممارستها وهو في عمر الخمس سنوات.



٤-انتقل في المرحلة الجامعية إلى كاليفورنياعام 2009، ليدرس الاقتصاد والإدارة في جامعة "ستانفورد"، وهناك تعلم 4 لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.



٥-بسبب عشقه لفروسية قفز الحواجز شارك في عدة مسابقات ، فاز في نفس عام تخرجه 2013 بالجائزة الكبرى، والتي بلغت قيمتها مليون دولار،و فاز بالمركز الأول في بطولة "ويلينجتون" بأمريكا.



٦- حصل على لقب فارس عندما فاز في المسابقات التي أقيمت في أمريكا.



٧- بدأت صداقة بينه امتدت لسنوات وبين جينيفر نجلة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، التي كانت شغوفة بنفس رياضته، ومن ثم أصبح فارس أحلامها.



٨_في فبراير 2017 بدأ علاقتهم تظهر على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، عندما نشر"نايل" صورًا تجمعهما، قبل زيارة جينيفر لأهرامات الجيزة والمناطق الأثرية في مصر،لتحتل قصتهم اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



٩-وصلت العلاقة ذروتها، عندما ظهر الشاب المصري برفقة عائلة غيتس في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية في مونت كارلو بموناكو، وبعد ذلك كتب على حسابه "أشعر أنني أوفر الرجال حظا في العالم الآن".



أثار الشاب المصري نايل نصار حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بإعلانه خبر موافقة "جينيفر" نجلة الملياردير الأمريكي بيل جيتس على الارتباط به، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز المعلومات عن نايل نصار.١- ولد عام 1991 لأب وأم مصريين في شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية.٢-حصل على الجنسية الأمريكية و يبلغ عمره التاسعة والعشرين عامًا.