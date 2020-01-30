محافظة الفيوم: تنظيم 4 قوافل طبية مجانية خلال شهر فبراير





وأشارت إلى أن القافلة الأولى ستكون بقرية السبعين بمركز طامية يومي 1و2 فبراير، والقافلة الثانية بقرية كفر عبود التابعة للوحدة المحلية بأبوكساه مركز أبشواي يومي 8 و9 فبراير، ويليها قرية النزلة بمركز يوسف الصديق يومي 15 و16 فبراير، ثم تختتم القافلة أعمالها بقرية اللاهون مركز الفيوم يومي 22 و23 من الشهر نفسه.



وأضافت أن القوافل الطبية تقدم الخدمات الطبية في تخصصات "الباطنة، الجراحة، الجلدية، أطفال، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، نساء وتوليد"، مشيرة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى في جميع التخصصات بالمجان.

أعلنت محافظة الفيوم عن تنظيم 4 قوافل طبية مجانية، بعدد من القرى بمراكز المحافظة خلال شهر فبراير القادم، التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالفيوم، في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة بالمناطق المحرومة.من جانبها قالت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن فعاليات القوافل ستنطلق يوم 1 فبراير وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في مراكز: "طامية، وأبشواي، ويوسف الصديق، والفيوم".