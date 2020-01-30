"بسبب الصيانة".. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني يستمر حتى الثلاثاء الموافق 11/2/2020، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم الكوبري، مؤكدة على أن الأعمال ستنفذ على أربعة مراحل وهم :





-المرحلة الأولى: من منتصف جسم الكوبري بعرض 7 متر مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى، وعدد 2 حارة مرورية للجهة اليسرى، يستمر العمل بها لمدة إسبوعين.





-المرحلة الثانية: من الجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبري الجيزة للقادم من شارع الهرم، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع‪ .‬





-المرحلة الثالثة: من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبري الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة إسبوع.





-المرحلة الرابعة: من الجانب الأيمن من كوبري الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزي ويستمر العمل بها لمدة أسبوع.





وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال‪.‬





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي الإدارة العامة للمرور، ومدير مديرية الطرق بالمحافظة، الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير، مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري‪.‬



