محافظ بورسعيد: خدمات التموين تقدم إلكترونيا في دقائق (صور)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المنظومة التموينية تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مراكز التموين المتطورة في دقائق معدودة.





وتقدم محافظ بورسعيد، خلال لقائه اليوم الخميس بوزير التموين على المصيلحي، بالشكر له، نيابة عن أهالي المحافظة، وذلك لحل جميع الأزمات بالمنظومة التموينية والتي كانت تواجههم في السابق.





واستعرض "الغضبان"، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الدولة المصرية داخل المحافظة في جميع المجالات والتي جعلت من بورسعيد قاطرة للتنمية.



