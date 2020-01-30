تصريح مثير من يورجن كلوب رغم فوز ليفربول أمام وست هام بثنائية

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه خاض مواجهة الأمس أمام وست هام بهدف تحقيق الفوز مثلما خاض المباريات السابقة ونجح في ذلك.



وحقق ليفربول الفوز أمس على وست هام في معقله بهدفين دون رد سجل منهما المصري محمد صلاح الهدف الأول وصنع الثاني لتشامبرلين.



وأضاف كلوب نجحنا في الفوز على 18 فريقاً، الآن جعلناهم 19، أردت الفوز بالمباراة كما أراد اللاعبون، الأمر يتعلق بالاستمرار في تحفيز اللاعبين طيلة الموسم، الأهم هو النتيجة بعد مرور 38 مباراة.



وتابع :"سأظل دائماً أتمنى أن نقدم أداء أفضل، الفوز جاء عقب خوض مباراة صعبة قبل يومين أمام ولفرهامبتون، ومن الجيد تحقيق الفوز، أمام وست هام كانت مباراة يتعين علينا الفوز بها، وهو ما فعلناه بالفعل.



وأشار :"لا توجد مشكلة في تحفيز اللاعبين، هم بالفعل محفزين. الأهم هو الحفاظ على الإيقاع والبقاء مركزين".



وواصل :"وست هام هددوا مرمانا في أكثر من لقطة، ولا أعرف كيف حدث هذا. كانت هناك بعض الأخطاء السخيفة، والأمر هنا لا يتعلق بالتحفيز بل التركيز. في النهاية حققنا الفوز بمساعدة حارس مرمانا الذي أنقذ العديد من الكرات، وهذا يدل على جودة أليسون. الوضع الذي نحن عليه في الوقت الحالي هو بسبب هذه النوعية من اللاعبين".