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ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

الخميس 30/يناير/2020 - 10:26 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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استقر كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، على التشكيل الذي من المقرر أن يخوض به مواجهته أمام ليجانيس، مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

 ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز اليوم، لاستعادة الثقة، بعد السقوط الأخير للفريق أمام فالنسيا بهدفين دون رد في الليجا. 

 ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيجن. الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – فيربو.
الوسط: راكيتيتش – دي يونج – فيدال. الهجوم: فاتي – جريزمان – ميسي.  

ولم يعلن كيكي سيتين، حتى الآن عن قائمة الفريق الكتالوني الخاصة بالمواجهة.

 وسبق أن التقى برشلونة مع ليجانيس مرة واحدة فقط هذا الموسم خلال الدور الأول من الليجا، وحقق البارسا الفوز في المباراة بنتيجة 2-1.
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