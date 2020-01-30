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ماكرون: أردوغان لم يف بوعده بشأن إنهاء الغزو التركي بليبيا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:26 ص
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ماكرون
ماكرون
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هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "لم يف بوعده" لإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، خاصةً بالامتناع عن إرسال سفن تركية تقل مرتزقة إلى ليبيا.

 

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان في باريس، أن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج.

 

وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية"، مضيفًا أن ذلك "يتعارض صراحة مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه"، معتبرًا ذلك "يتعارض صراحةً مع ما التزم به الرئيس أردوغان في مؤتمر برلين، إنه تنكر  لكلامه".

 

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بأنها أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، مشيرًا إلى أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

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الكلمات المفتاحية

ماكرون فرنسا تركيا أردوغان

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