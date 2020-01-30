سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في أسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم





استقر سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 بمستهل التعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات اليومين الماضيين على المستوى المحلى والعالمي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب في مصر اليوم 30-1-2020





سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 792.75 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 693 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 593.25 جنيهًا .





سعر الجنيه الذهب سجل 5536 جنيهًا.



