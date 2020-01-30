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سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 في أسواق الصاغة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:30 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2020 بمستهل التعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات اليومين الماضيين على المستوى المحلى والعالمي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم 30-1-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 792.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 693 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 593.25 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5536 جنيهًا.

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