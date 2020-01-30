دون إصابات.. البحوث الفلكية: زلزال يضرب غرب الإسكندرية

أصدر معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فجر اليوم الخميس، هزه أرضية على بعد 440 كيلو مترًا شمال غرب مدينة الإسكندرية "داخل البحر المتوسط".





وأضاف المعهد في بيانه: أن قوة الهزه الأرضية وصلت لـ5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض، 35.0331°، شمالًا، خط الطول، 28.0012° شرقًا، وعمق 60 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن.





يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في وقت سابق من اليوم، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية.





وأوضحت الهيئة في بيان أن الهزة شعر بها بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.



