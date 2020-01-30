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سقوط جرحى بمواجهات متظاهرين مع قوات الأمن في العراق

الخميس 30/يناير/2020 - 09:32 ص
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، بمواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ووذكرت القناة، أن قوات الأمن العراقية، استهدفت بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

 

وطالبت 16 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بإجراء تحقيق يعتد به حول استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة.

 

كما طالبت الدول باحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

 

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الكلمات المفتاحية

متظاهرين قوات الأمن جرحى في بغداد العراق

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