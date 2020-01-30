أفلام تحولت إلى مسلسلات.. فهل حققت نفس النجاح؟

يتنافس الفنان مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "حتى لايطير الدخان"، وهو سيناريو وحوار مدحت العدل، ومأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس، والتي سبق تقديمها في فيلم سينمائي تحت عنوان "حتى لايطير الدخان" عام ١٩٨٤، والفيلم بطولة عادل إمام،أحمد راتب، سهير رمزي، أحمد راتب، إخراج أحمد يحيي، وهذا يُعيد ظاهرة تقديم الأفلام الناجحة إلى مسلسلات تلفزيونية، فمن المؤكد أن نجاح الفيلم وتعلقه في أذهان الجمهور هو ما دفع السيناريست مدحت العدل للتفكير في تقديمه بعد ٢٦ سنة من عرض الفيلم، ويعد المسلسل ثاني أفلام إحسان عبد القدوس التي يتم تحويلها إلى مسلسلات بعد "لا تطفئ الشمس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٧، وهو من تأليف تامر حبيب، إخراج محمد شاكر خضير، وتم تقديم تلك الرواية في فيلم يحمل نفس الاسم عام ١٩٦.



وتحتوى قائمة الأفلام التي تم تحويلها لمسلسلات تلفزيونية عددًا كبيرًا من الأعمال، معظمها نال إعجاب الجمهور والنقاد والبعض الاخر نال انتقادات ومقارنات بين أبطال الأفلام والمسلسلات، وبين الحبكة الدرامية في العملين، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز الأعمال التي تم تحويلها من أفلام سينمائية لمسلسلات تلفزيونية.



كانت البداية من خلال أعمال نجيب محفوظ "قصر الشوق"، "بين القصرين "، "السكرية"، حيث عرض فيلم "بين القصرين" عام ١٩٥٦،وتم تقديمه كمسلسل عام ١٩٨٧، وشارك في بطولته هدى سلطان، محمود مرسي، إخراج يوسف مرزوق، وفي عام ١٩٧٠ تم تقديم فيلم "نحن لا نزرع الشوك" التي قامت ببطولته الفنانة شادية، ثم تم تقديمه في مسلسل بنفس الاسم، لعب بطولته كل من آثار الحكيم، خالد النبوي.



وفي عام ١٩٥٦ عرض فيلم "رد قلبي" الذي شارك في بطولته شكري سرحان ومريم فخر الدين، ثم قدم بعد ذلك في مسلسل يحمل نفس الاسم شارك في بطولته محمد رياض وأحمد السقا،والعملان مقتبسين من رواية ليوسف السباعي.





ومن الأفلام السينمائية الهامة التي ًُأُعيد تقديمها كمسلسلات درامية فيلمي "العار "و" الكيف" وهما من تأليف محمود أبو زيد وكان فيلم العار قد عرض عام ١٩٨٢ وشارك في بطولته الفنان الراحل نور الشريف، وتولى إخراجه علي عبد الرحمن، والمسلسل عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٠،ولعب بطولته مصطفى شعبان. أحمد رزق، دينا فؤاد، شريف سلامة، وهو من إخراج شيرين عادل، و فيلم "الكيف" تم عرضه عام ١٩٨٥،وشارك في بطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويحيى الفخراني، وتولى إخراجه أحمد علي عبد الخالق، وتم تقديمه كمسلسا عام ٢٠١٦ ولعب بطولته باسم سمرة، لوسي، أحمد رزق، أحمد خليل، إخراج محمد النقلي.



وفي عام ٢٠١٣ قدم المخرج خيري بشارة مسلسلاً بعنوان "الزوجة الثانية" شارك في بطولته عمرو عبد الجليل وآيتن عامر مأخوذ عن فيلم عرض عام ١٩٧٦ بنفس الاسم، لعب بطولته الفنانة الراحلة سعاد حسني وشكري سرحان وتولى إخراجه صلاح أبو سيف، وفي عام ٢٠١٧ قدم أيضًا المخرج خيري بشارة مسلسل "الطوفان" شارك في بطولته أحمد زاهر وهنا شيحة، ومأخوذ عن فيلم عرض عام ١٩٨٥ بنفس الاسم، لعب بطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وهو من تأليف بشير الديك.