الأرصاد: طقس مستقر.. واحذروا الشبورة على الطرق الزراعية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك تحسن واضح في الأحوال الجوية، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام، محذرة من وجود شبورة مائية، حاصة على الطرق الزراعية.



ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية.

