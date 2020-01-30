مدافع النجم الساحلي على ردار الأهلي

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال مع التونسي وجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي، لضمه لصفوف الفريق ولكن بنهاية الموسم وليس في الوقت الحالي، في ظل اكتمال قائمة الفريق هذا الموسم، فضلاً عن تعذر التعاقد مع لاعبين أجانب جدد في تواجد الخماسي اليو بادجي واليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وجيرالدو،





وينتهي عقد كشريدة مع النجم الساحلي في يونيو 2021، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن والدفاع والارتكاز.





وكشفت تقارير صحفية تونسية أن الأهلى دخل فى مفاوضات مع وجدى كشريدة على هامش مباراة الفريقين فى دورى أبطال أفريقيا الأحد الماضى، التى حسمها الشياطين الحمر بالفوز بهدف دون رد، وقالت إذاعة الصريح التونسية إن الأهلى أرسل مندوبا للتفاوض مع كشريدة لكن اللاعب رفض التفاوض من الأساس لرغبته فى الانتقال إلى أوروبا.







