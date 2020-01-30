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طارق الشناوي يكتب: جاءت إليك.. لا تسمح بها لغيرك!

الخميس 30/يناير/2020 - 09:04 ص
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بوابة الفجر
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بدأ المخرج عز الدين ذوالفقار العمل منتصف الأربعينيات مساعدا للمخرج محمد عبدالجواد، الذي سبقه للمهنة وإن كان لم يحقق نجاحا لافتا، إلا أنه استفاد منه في الإمساك بكل التفاصيل، ارتفعت أسهم عز وصار هو الاسم الأول في دنيا الإخراج خلال عقد الخمسينيات، بينما عبدالجواد لم يستطع مواكبة الإيقاع الجديد، وتضاءل الطلب عليه، وعلى الفور تذكره عز وصار يعمل مساعدا أول له، إلا أنه كان يحرص على أن يلقبه بالأستاذ.

روى لى محمود ياسين أنه أثناء الاتفاق على بطولة فيلم (أين عقلى)، الذي شاركه البطولة فيه كل من سعاد حسنى ورشدى أباظة، دخل محمود إلى مكتب المنتج، استمع إلى رشدى أباظة وهو يقول له طبعا محمود يسبقنى على (الأفيش)، اعترض محمود قائلا أنت أستاذنا تسبقنا جميعا، تحمس المنتج، بينما رشدى أصر أن يأتى اسمه تاليا لمحمود.

كبار النجوم المسيطرون على الساحة غالبا لا يرحبون بمن يأتى بعدهم، هم يستشعرون أن الجيل القادم قادم من أجل هدف واحد، أن يقوض نجوميتهم ويضعهم خارج الخط، بينما لدينا أقلية عندها استعداد للتعامل مع حقيقة الزمن، يؤمنون بالحكمة الشهيرة (لو دامت لغيرك ما جاءت إليك)، الأغلبية تطبق القانون العكسى، طالما جاءت إليك فلا تسمح بها لغيرك!!

كيف تعامل فؤاد المهندس مع عادل إمام؟ تاريخيا فؤاد هو الذي منح عادل أول إطلالة جماهيرية في مسرحية (أنا وهو وهى)، وكانت تلك اللزمة (بلد شهادات صحيح) التي يرددها (دسوقى أفندى)، وكيل المحامى، هي جواز مرور عادل لقلوب الملايين.

من تقاليد المسرح الخاص- كانت ولاتزال- أن النجم الذي يقطع الجمهور من أجله التذكرة يملك الكثير من الأوراق، ولو لم يرد فؤاد أن يردد عادل تلك (اللزمة) لتوقف فورا عن استخدامها، لكن فؤاد، الذي يحمل لقب الأستاذ، امتلك قلبا أبيض اتسع للجميع.

بعد أن حقق عادل نجومية طاغية في شباك تذاكر السينما، لم يجد الأستاذ فؤاد حرجا أن يسبقه عادل إمام في (التترات) و(الأفيش) في أفلام مثل (خلى بالك من جيرانك) و(خمسة باب) و(زوج تحت الطلب)، بدون أن تلمح أبدا في عينيه سوى القناعة، وظل عادل يلقبه دائما داخل وخارج الأستوديو بالأستاذ.

عندما صعد اسم بليغ حمدى كملحن في نهاية الخمسينيات، بعد أن قدم لفايزة أحمد (ما تحبنيش بالشكل ده)، ولعبدالحليم حافظ (تخونوه)، سألوا عنه كلا من محمد الموجى وكمال الطويل اللذين كانا قد سبقاه في عالم النغم والشهرة بأكثر من خمس سنوات، قال الموجى: (أحيانا أستمع إلى نفسى أو أعثر على الطويل في ألحان بليغ)، بينما قال الطويل: (بليغ يحمل خصوصية في إبداعه، وسوف تشهد له الأيام).

ولم ينسَ بليغ أبدًا تلك اللمحة، وحاول أن يجمع وردة والطويل في أغنية مشتركة كتب كلماتها، لتصبح تلك هي المرة الأولى التي يكتب فيها بليغ كلمات لملحن آخر، إلا أن الطويل انسحب في اللحظات الأخيرة، وتلك قصة أخرى!!.
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