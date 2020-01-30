تصريح ناري من مدرب برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

حرص كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على الإدلاء بتصريحات قوية قبل مواجهة الفريق أمام ليجانيس اليوم في إطار الدور ثمن النهائي بكأس ملك إسبانيا.

وقال كيكي سيتين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘يجب علينا الحذر من مفأجاة ليجانيس، لن تكون مباراة سهلة لأن الخصم لا يملك ما يخسره‘‘.

وأكمل: "حالتي النفسية هي نفسها منذ اليوم الأول ، نعم الخسارة في فالنسيا كانت مؤلمة، لكن يجب مواصلة العمل اليومي، سنواصل محاولة التحسن، حتى يلعب الفريق جيدًا ويفوز".

وبسؤاله عن إمكانية إضافة لاعبين جدد للفريق قبل إغلاق الميركاتو، قال سيتين: ‘‘أنا سعيد بالتشكيلة التي أملكها، لكن سيكون من الرائع وصول لاعب جديد، وسيكون مرحب به‘‘.

وأوضح: ‘‘أنا قادم من القاع، معتاد على العمل بما لدي، لذلك أنا سعيد هنا بكل اللاعبين الموجودين، سواء وقعنا مع لاعب إضافي أو لا‘‘.

وعن رحيل كارليس بيريز إلى روما، قال سيتين: ‘‘القرار تم اتخاذه بالمشاركة، لقد تحدثت معه وأوضحت له الأمر بكل شفافية، والنادي كان قد اتخذ قرارًا من أجله وأنا أعطيتهم رأيي، وهو ليس قرارًا سيئًا، ولا أود التحدث عادة عن المحادثات الخاصة، هذا كل شي‘‘.

وعن إمكانية إحداث تناوب في مباراة اليوم ضد ليجانيس، قال: ‘‘من المحتمل أن يكون هناك عديد من التغييرات في تشكيل الغد‘‘.