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مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:59 ص
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المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
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أجرى اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية، وتحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

وأكد مدير الإدارة - وفقا لبيان صحفي - على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير الإدارة العامة للمرور، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وجاء ذلك لإرشاد قائدي المركبات مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو أعطال بسياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، على مدار الـ 24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق أرقام 01221110000 - 24021233. 

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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الكلمات المفتاحية

اللواء علاء متولي الطرق الصحراوية والسريعة الخدمات المرورية الإدارة العامة للمرور

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