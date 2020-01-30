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رئيس كوريا الجنوبية يحث على الهدوء وسط احتجاجات بسبب فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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حث رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي، الكوريين على الهدوء، اليوم الخميس، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإجلاء أول نحو 700 مواطن من مركز وباء فيروس كورونا جديد في مدينة ووهان بوسط الصين.

وأضافت وكالة يونهاب للأنباء أنه من المتوقع أن تغادر أول أربع رحلات مقررة إلى ووهان صباح اليوم الخميس، ولكن تم تأجيلها لأسباب غير محددة، على الرغم من أنه من المتوقع الآن أن تغادر في وقت لاحق من اليوم.

وقال مون في خطاب انتقد فيه "الأخبار المزيفة" لإثارة القلق المفرط "الأسلحة التي ستحمينا من فيروس كورونا الجديد ليست خوفًا ونفورًا ولكنها ثقة وتعاون". نقلًا عن وكالة رويترز.

واستخدم المتظاهرون الجرارات يوم الأربعاء لسد الطرق المؤدية إلى منشآت مخصصة لمراكز الحجر الصحي في مدينتي أسان وجينتشون، على بعد حوالي 80 كم جنوب العاصمة سيول.

وتريد الحكومة عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمدة أسبوعين على الأقل في المنشآت، وعادة ما تستخدم كمراكز تدريب للمسؤولين الحكوميين، لاستبعاد أي أعراض.

وتجمع حفنة من المتظاهرين الذين يدعون إلى وضع مركز الحجر الصحي بعيدًا عن المنازل والمدارس في جينتشون خارج الموقع، اليوم الخميس.

قال لي جي هيون، أحد سكان جينتشون: "أنا أم لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات وأربع سنوات." "كنت قلقًا جدًا من إرسالهم للبقاء مع زوجي".

قال بعض السكان إن الأطفال تم إخراجهم من رياض الأطفال أو إرسالهم إلى أقاربهم في مدن أخرى.

وقال سونج جي هو، البالغ من العمر 6 سنوات يرافق والدته للاحتجاج "لا أحب أصدقائي الذين سافروا إلى اليابان أو الصين لأنهم ربما يحملون فيروس كورونا".

وأضاف أنه كان حزينًا لعدم تمكنه من اللعب مع أصدقائه الذين أرسلوا جميعًا للبقاء مع أجدادهم.

وحاول مون أن يطمئن السكان قائلًا، إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم فقط أولئك الذين سيخلون من الأعراض، والذين سيوضعون في عزلة.

وأضاف "ستتخذ الحكومة خطوات مشددة لضمان سكان المناطق التي لا تحتاج فيها المنشآت إلى القلق".

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أربع حالات إصابة بالفيروس الذي تم تحديده حديثًا. وقد وصل الجميع من زياراتهم إلى ووهان، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي.

وأثار الانتشار السريع للفيروس ناقوس الخطر لأن العلماء لا يعرفون الكثير عنه، بما في ذلك مدى قوته، ومن غير المرجح اكتشاف حالات العدوى المعتدلة.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن مكتب الاتصال الذي يعمل عبر الحدود في كوريا الشمالية سيغلق حتى يتم تفشي المرض.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس

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