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نشرة مرور الفجر.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 30/يناير/2020 - 08:53 ص
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كثافات
كثافات
إيمان عبد العاطي
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تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة بكوبري 6 أكتوبر، الطريق الدائري، وطريق الأوستراد، وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخرى

محور الأوستراد

وانتظمت حركة السيارات من كوبري 6 أكتوبر إلى القلعة، ومن القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن حلوان إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر.

 

كثافات مرورية متوسطة ظهرت على الطريق القادم من الطريق الدائري إلى حلوان، ومن طريق مدينة نصر إلى كوبري 6 أكتوبر، ومن مدينة نصر إلى طريق المطار كما ظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الاتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجه من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

حركة السيارات انتظمت أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع.

 

كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب.

بينما انتظمت حركة السيارات من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتى المحور، وتبين انتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

شارعا الهرم وفيصل

وفي السياق ذاته، ظهرت كثافات مرورية بشارع الهرم في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطؤ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

وتكدست حركة السيارات بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 أكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.

كوبري 15 مايو

ومن ناحيته أخرى، انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين انتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وتباطأت حركة السيارات بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا إلى الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.

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