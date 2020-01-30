Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك المصرية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:33 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements


استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك العاملة في مصر، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين، وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.73 جنيه للشراء،  و15.83جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75جنيه للشراء، و15.85جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.74جنيه للشراء، و15.84جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.73جنيه للشراء، و15.83جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  15.73جنيه للشراء، و15.83جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الان

أخبار تهمك

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 13 ساعة

وزير النقل يزف بشرى سارة للمحافظات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 11 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 16 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 13 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 16 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 13 ساعة

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 11 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 13 ساعة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل الاستقرار في البنوك.. تعرف على السعر

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2-5-2019

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 4-11-2019 - تحديث جديد لسعر العملة بعد انخفاضها أمس

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 21-11-2019.. هدوء نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 5 ديسمبر 2019

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. استقرار نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status