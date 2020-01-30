سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك المصرية









استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك العاملة في مصر، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين، وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.74جنيه للشراء، و 15.84جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.73جنيه للشراء، و 15.83جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.73جنيه للشراء، و 15.83جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع.







