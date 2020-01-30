Advertisements
سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك المصرية
الخميس 30/يناير/2020 - 08:33 ص
Advertisements
Advertisements
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2020 في البنوك العاملة في مصر، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين، وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75جنيه للشراء، و15.85جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.74جنيه للشراء، و15.84جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.73جنيه للشراء، و15.83جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.73جنيه للشراء، و15.83جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
Advertisements