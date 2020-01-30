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بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع

الخميس 30/يناير/2020 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع يواجه النصر منافسه ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع موعد مباراة النصر وضمك

بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع وتقام المباراة بين النصر وضمك، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع ويرغب النصر في مواصلة نتائجه الأخيرة المتميزة للاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري، والضغط بشكل أكبر على غريمه الهلال الذي يلاحقه على الصدارة، بينما يسعى ضمك لتصحيح مساره وموقفه في الجدول.

بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع ويحتل النصر المركز الأول برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن خاض 15 لقاء، وحقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر في لقائين فقط، وأحرز 24 هدف ودخل مرماه 6 أهداف كأقوى خط دفاع.

بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع فيما يتواجد ضمك في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز في لقائين فقط، وخسر في 10 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 11 هدف ودخل مرماه 32 هدف كأضعف خط دفاع.

وكان لقاء الدور الأول بين النصر وضمك، قد انتهى بفوز العالمي بثنائية دون مقابل، فيما كرر الأصفر فوزه أمام الفريق الضمكاوي برباعية مقابل هدفين في كأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع

وتنقل المباراة بين النصر وضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى. بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع

ضمك و النصر الساعة 3 علي قناة 1
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