مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع يواجه النصر منافسه ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع موعد مباراة النصر وضمك





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع وتقام المباراة بين النصر وضمك، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ويرغب النصر في مواصلة نتائجه الأخيرة المتميزة للاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري، والضغط بشكل أكبر على غريمه الهلال الذي يلاحقه على الصدارة، بينما يسعى ضمك لتصحيح مساره وموقفه في الجدول.





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ويحتل النصر المركز الأول برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن خاض 15 لقاء، وحقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر في لقائين فقط، وأحرز 24 هدف ودخل مرماه 6 أهداف كأقوى خط دفاع.





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع فيما يتواجد ضمك في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز في لقائين فقط، وخسر في 10 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 11 هدف ودخل مرماه 32 هدف كأضعف خط دفاع.





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع وكان لقاء الدور الأول بين النصر وضمك، قد انتهى بفوز العالمي بثنائية دون مقابل، فيما كرر الأصفر فوزه أمام الفريق الضمكاوي برباعية مقابل هدفين في كأس الملك.





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك





مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع وتنقل المباراة بين النصر وضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى.





ضمك و النصر الساعة 3 علي قناة 1