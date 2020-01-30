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نقابات هونج كونج تهدد بالإضرابات لإغلاق الحدود مع الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 08:18 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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هددت النقابات العمالية في هونج كونج بما في ذلك عمال المستشفيات والسكك الحديدية بالاضراب ما لم تغلق الحكومة الحدود مع الصين القارية لوقف انتشار فيروس كورونا جديد، مما أرسل قلقا في أنحاء العالم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الوقت الذي أمرت فيه زعيمة هونج كونج كاري لام بتعليق خدمة السكك الحديدية عالية السرعة بين المدينة والبر الرئيسي للصين اعتبارًا من منتصف ليل الخميس وجميع خدمات العبارات عبر الحدود، قالت النقابات إن ذلك لم يكن كافيًا.

وأوضح ريلواي باور، الذي يمثل حوالي 500 عامل من شركة مترو ميتر كورب "أن زملاء منظمة الخط الأمامي في حالة من الذعر لأنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بالفيروس أثناء العمل".

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA) إنه يرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، ولكنه يريد إغلاق الحدود بالكامل وسيجتمع يوم السبت لمناقشة الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تتخذها.

وأعلن الاتحاد في بيان "لا يزال هناك مسافة كبيرة عن هدفنا المتمثل في اتخاذ تدابير وقائية واسعة النطاق لمكافحة العدوى".

وأكدت المستعمرة البريطانية السابقة 10 حالات من فيروس كورونا – هونج كونج – مع وجود شخص واحد في حالة حرجة. ويعتبر مركز التفشي هي مدينة ووهان بوسط الصين، حيث يُعتقد أنها نُقلت إلى الإنسان من حيوان في سوق غير شرعي للحياة البرية.

ويأتي هذا الفزع الصحي بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في هونغ كونغ والتي نشأت بسبب المخاوف من استقلال بكين، المضمون بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان"، بسبب تآكل بكين.

وشكل المتظاهرون المحبطون بسبب رفض حكومة المدينة تقديم تنازلات بشأن مطالب الديمقراطية الكاملة حوالي 40 نقابة في الأشهر الأخيرة كطريقة للضغط على حملتهم، وخرج ما لا يقل عن عشرة منهم دعمًا للإضراب.

وردًا على ذلك، أوضحت لام أنه "من غير المناسب وغير العملي" إغلاق الحدود بأكملها.

ويأتي تهديد الإضراب في الوقت الذي يجوب فيه سكان هونغ كونغ المتاجر بحثًا عن أقنعة الوجه وينضمون إلى طوابير طويلة مع تراجع الإمدادات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 170، حيث ارتفع عدد المرضى المصابين إلى 7711.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس انتشار الكورونا

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