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إجراء جديد من اليابان ضد كارلوس غصن

الخميس 30/يناير/2020 - 08:16 ص
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كارلوس غصن
كارلوس غصن
وكالات
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أصدر ممثلو ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، أصدر الادعاء أيضا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر، للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان.

 

وكان غصن قد هرب من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة.

 

واعتقلت السلطات اليابانية، كارلوس غصن، بعد يوم على تفتيش وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو، مكتب أحد المحامين السابقين لرجل الأعمال الهارب، بهدف محاولة فهم عملية الهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

 

ونشرت قناة "أن أتش كيه" اليابانية، مشاهد أظهرت مفتشين بزي مدني توجهوا، الأربعاء، إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

 

وقال مصدر، في تصريحات للقناة، إن المفتشين "بدأوا تفتيش المكتب"، وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا المعلومات نفسها.

 

وذكرت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق السلطات اليابانية أصدرت، مذكرة اعتقال بحق كارول، زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور.

 

وأكدت السلطات اللبنانية، أنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق كارلوس غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية.

 

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مذكرة اعتقال كارلوس غصن اليابان اجراء جديد

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