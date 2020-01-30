تعرف على شكل محمد دياب وهبة مجدي بعد 16 ساعة تصوير









وعلق "دياب" على الصورة قائلًا: " صباح الفل وده شكلنا بعد ١٦ ساعة تصوير دعواتكم❤️".





ويستمر محمد دياب، في تصوير مشاهده مسلسل "فرصة تانية" الذي يجسد بطولته النجمة ياسمين صبرى، ومن المقرر عرضه فب رمضان المقبل، وهومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



ويظهر دياب بشكل مختلف هذا العام، حيث يجسد شخصية تاجر "سيارات مضروبة"، ويستخدم تلك التجارة فى تخليص وبيع السيارات وقطع الغيار والأوراق غير الشرعية فى تجارته.





شارك الفنان محمد دياب صوره تجمعه بالفنانة هبة مجدي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".