Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تلغي جميع الألعاب المحلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 07:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
صرح الإتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الخميس، بإنه تم تأجيل جميع الألعاب المحلية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا السريع حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة من الممرض الذي تم تحديده حديثا في البلاد إلى 170.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن هناك 71111 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم الأربعاء، ومعظمها في مقاطعة هوبي، في حين تم الإبلاغ عن إصابات في 15 دولة أخرى على الأقل. وفقًا لرويترز.

وكان للفيروس تأثير كبير على المشهد الرياضي في الصين، حيث تم إلغاء العديد من الفعاليات، وفرض فريق كرة القدم للسيدات الأوليمبيين في أستراليا الحجر الصحي في أستراليا.

وفي يوم الخميس، أعلن الإتحاد الصيني لكرة القدم في بيان على موقعه على الإنترنت، أن ألعاب كرة القدم على جميع المستويات سيتم تأجيلها للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف "سيواصل اتحاد كرة القدم الصيني الحفاظ على اتصال وثيق مع السلطات الوطنية، وإجراء تعديلات معقولة على التنظيم والجدول الزمني وحجم المباريات عند الضرورة".

وكان فريق كرة القدم الصيني للسيدات قد سافر إلى أستراليا للعب في دورة التصفيات الأولمبية ولكن سيبقى في الحجر الصحي في أحد فنادق بريسبان.

وصرحت جينيت يونج، مديرة الصحة في كوينزلاند، أن اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ويتم فحصهم كل يوم.

وألغى العديد من أعضاء الجاليات الصينية المحلية احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة بعد اندلاع المرض.

وقال يونج "أشكر المجتمع الصيني على استجابته الاستباقية لكيفية تعاملهم مع هذا".

وكان من المقرر في الأصل إقامة البطولة الأولمبية في ووهان، حيث يُعتقد أن الفيروس قد نشأ، قبل نقله إلى نانجينغ ونقله لاحقًا من الصين إلى سيدني.

ووصل الفريق الصيني، الذي كان من المقرر أن يلعب مباراته الأولى في 3 فبراير، إلى بريسبان يوم الأربعاء وتم إبلاغه بالبقاء في غرفهم بالفندق حتى 5 فبراير.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، تم تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى الداخلية، المقرر عقدها في نانجينغ في مارس، حتى عام 2021 بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وفق ما أفاد به مجلس إدارة الرياضة.

وأجبرت الهيئات الرئاسية للعديد من الرياضات الأخرى، بما في ذلك التزلج، وكرة الريشة، والتنس، وكرة السلة، على إعادة ترتيب الأحداث أو تقييم التغييرات المحتملة أو مراقبة تداعيات تفشي المرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس رأس السنة القمرية انتشار الكورونا

أخبار تهمك

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 11 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 15 ساعة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 15 ساعة

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 10 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 11 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 11 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين.. مدينة سانيا تغلق جميع المواقع السياحية وسط انتشار فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا.. إسرائيل تنقل بعض العائدين من الصين للمستشفيات

هل أنت في خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ .. صحيفة أمريكية تكشف

وزيرة الخارجية: أسبانيا تعتزم إعادة مواطنيها من منطقة ووهان الصينية

رئيس الطب الوقائي: فيروس "كورونا" ليس له علاج حتى الآن

ملك المغرب يقرر إعادة 100 مواطن في مدينة ووهان الصينية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status