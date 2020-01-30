مكسب جديد يحقق ليفربول عقب ثنائية وست هام في الدوري الإنجليزي

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 29 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة ليفربول ووست هام أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي نادي ليفربول كل من محمد صلاح في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء و تشامبرلين في الدقيقة 52 لينتهي اللقاء بفوز نادي ليفربول بهدفين نظيفين.





رقم تاريخي جديد يحققه ليفربول عقب الفوز على وست ها م

ولم يكتفي نادي ليفربول بالحصول على الثلاث نقاط من مباراة وست هام يونايتد أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز بل حقق رقما تاريخيا جديدا لأول مرة في النادي.





وبفوز الأمس على وست هام يونايتد يكون ليفربول قد حقق الفوز على كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ال 19 في موسم واحد لأول مرة في تاريخ النادي.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة الأمس

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد نادي ليفربول إلى 70 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 23 نقطة في المركز السابع عشر من ترتيب الجدول.



