بالدعاء بهاء سلطان يستقبل مولوده الجديد.. تعرف على التفاصيل

يستعد المطرب بهاء سلطان، لاستقبال مولده الجديد يوم الأحد المقبل، حيث شارك النجم بهاء سلطان، جمهوره منذ قليل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وعلق "سلطان" على المنشور قائلًا: " هرزق بمولود يوم الاحد القادم ٢٠٢٠/٢/٢ بإذن الله "محمد" اللهم أنبتة نباتآ حسنآ وأجعلة قرة عين الوالدية واحفظة وبارك لنا فية واجعلة من أهل الصلاح والتقوى اللهم وأجعلة من الهداه المهتدين غير الضالين ولا المضلين اللهم حبب إلية الإيمان وزينة في قلبة وكرة إلية الكفر والفسوق والعصيان وأجعلة من الراشدين اللهم احفظه بعينك التي لا تنام اللهم طهر قلبة اللهم حصن فرجة اللهم حسن أخلاقة وأملا قلبة نورآ وحكمة اللهم اجعلني وأولادي من الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك التاركين لكل معصية "اللهم أمين".





جدير بالذكر أن بهاء سلطان، اعتلى تريند جميع مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تويتر، يوتيوب، انستجرام، منذ فترة قليلة وذلك بعد ظهوره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر فضائية DMC، حيث طرب بهاء خلال الحلقة بمجموعة من الأغاني ومن بينها ابتهال "كم لله من لطف خفي" الذي لمس قلوب الجمهور مطالبين بعودته من جديد للساحة الغنائية.