في عيد ميلاده.. سعد الصغير يكشف عن الحكم عليه بالسجن لمدة عام

يحتفل الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير الذي قدم العديد من الاعمال الفنية والغنائية، واستطاع ان يمتلك قلوب الملايين اليوم بعيد ميلاده ال50.





وكشف "الصغير" خلال لقاءه في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي والذي يذاع على قناة Dream، عن الحكم عليه بالسجن لمدة عام.





وأوضح خلال لقاءه عن غناءه قبل خوضه إلى المجال الفني في الشارع مع غناءه أغاني خارج السياق الراقي، وتم احتجاز افعاله وتقديمها للنائب العام وقام بالحكم عليه لمدة عام.





واعترف "الصغير" ان الفضل يرجع الى امراة فقيرة في منطقته ذهبت للقاضي وطلبت منه البراءة وتم الحكم عليه بها بفضلها، رغم تولي خمس محاميين القضية.