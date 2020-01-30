انطلاق معرض "قنا.. هنا" لمنتجات الصعيد التراثية

افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام قصر المنيل، مساء الأربعاء، متحفًا فنيًا بعنوان "قنا.. هنا" للصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ يعرض تراث الصعيد.



وشهد افتتاح المعرض الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية جامعة القاهرة، وآمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، وهدير عادي، رئيس المعارض المؤقتة بمتحف قصر المنيل، وليلى الفرماوي، مدير إدارة التدريب المنافذ الأثرية سابقًا، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الأثري والفني.



وضم المعرض حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة، ومشغولات يدوية وفخار، ومنتجات الصعيد المعتادة من بهارات وعسل السدر وغيرها.



وقال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتاحف، وتشجيع الصناعات التراثية المختلفة للشباب وربط تلك الأعمال بالمتحف، وهو ما يبرز دوره في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها.



وعلقت آمال صديق مدير المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، قائلة إن هذه الأنشطة تشجعها المتاحف وتستقبلها وهي من صميم رسالة المتحف، وتعتبر مثل تلك المعارض حلقة وصل مع أهالي الصعيد وتراثهم ومنتجاتهم التي تبهر الجميع.



أما هدير عادل، رئيس المعارض المؤقتة بمتحف قصر المنيل، قالت إن المعرض يضم عددًا كبيرًا من المنتجات التراثية المتنوعة، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.