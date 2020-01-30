Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق معرض "قنا.. هنا" لمنتجات الصعيد التراثية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:05 ص
Advertisements
جانب من المعرض
جانب من المعرض
حسام زيدان
Advertisements
افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام قصر المنيل، مساء الأربعاء، متحفًا فنيًا بعنوان "قنا.. هنا" للصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ يعرض تراث الصعيد.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية جامعة القاهرة، وآمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، وهدير عادي، رئيس المعارض المؤقتة بمتحف قصر المنيل، وليلى الفرماوي، مدير إدارة التدريب المنافذ الأثرية سابقًا، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الأثري والفني.

وضم المعرض حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة، ومشغولات يدوية وفخار، ومنتجات الصعيد المعتادة من بهارات وعسل السدر وغيرها.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتاحف، وتشجيع الصناعات التراثية المختلفة للشباب وربط تلك الأعمال بالمتحف، وهو ما يبرز دوره في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها. 

وعلقت آمال صديق مدير المتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، قائلة إن هذه الأنشطة تشجعها المتاحف وتستقبلها وهي من صميم رسالة المتحف، وتعتبر مثل تلك المعارض حلقة وصل مع أهالي الصعيد وتراثهم ومنتجاتهم التي تبهر الجميع.

أما هدير عادل، رئيس المعارض المؤقتة بمتحف قصر المنيل، قالت إن المعرض يضم عددًا كبيرًا من المنتجات التراثية المتنوعة، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض قنا أخبار

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 11 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 10 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 11 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 15 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 15 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 15 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 10 ساعات

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 10 ساعة

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 10 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 11 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق البرنامج التطوعى الصيفى في متحف قصر المنيل (صور)

الإثنين.. انطلاق معرض "ض" في قصر المنيل للاحتفال باللغة العربية

افتتاح معرض يضم 74 عملا فنيا بمتحف قصر المنيل (صور)

رئيس المتاحف يتفقد متحف قصر المنيل

افتتاح معرض جديد بمناسبة مرور 116 عام على افتتاح المتحف الإسلامي

اليوم.. انطلاق "معرض التاج الفوتوغرافي" بمتحف قصر المنيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status