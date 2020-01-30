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غدأ. قمة نارية بين اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي

الخميس 30/يناير/2020 - 06:48 ص
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اتحاد جدة والرائد
اتحاد جدة والرائد
محمد الصو
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، ضيفًا على الرائد، مساء غدٍ الحمعة 31 يناير الجاري، بدوري المحترفين السعودي.

ويلتقي الرائد نظيره اتحاد جدة، على ملعبه ووسط جماهيره بملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب اتحاد جدة، في تحقيق الفوز والخروج من المأزق الذي وضعه نفسه فيه منذ بداية الموسم حيث بدأ يصارع من أجل النجاة من شبح الهبوط للقسم الثاني.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مواجهات والهزيمة في 8 مباريات، بينما يحتل الرائد، المركز السادس برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز 8 مباريات والتعادل في مواجهتين والعزيمة في 5 مواجهات.

موعد مباراة الرائد ضد اتحاد جدة
وتُقام مباراة الرائد ضد اتحاد جدة، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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