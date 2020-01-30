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تعرف على حقيقة العُقد الذي ارتدته أحلام خلال تكريمها بالسعودية

الخميس 30/يناير/2020 - 06:33 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشفت التصاريح الاعلامية في برنامج تريندنج الذي يعرض على قناة MBC Trending، عن حقيقة العقد الذي قامت بإرتدائه الفنانة أحلام خلال حفل تكريمها في السعودية.


وكشفت أن "أحلام" سافرت إلى لندن من أجل الاتفاق مع تاجر الألماظ "سامر حليمة"، فقام بتصميم لها عقداً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وأثار هذا العقد الحديث والجدل من قبل الجمهور ونشرات الاخبار.




وفي سياق أخر يشار ان ثمن العقد يبلغ ال7مليون دولار، وتألقت بفستان طويل مزينا بجناحين ضخمين من الريش، من اللون الأسود، مصفف من الشعر الويفي الواسع المنسدل على الجانبين، مع قفازات ذات نقوش عين زرقاء.
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