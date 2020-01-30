كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد بعد ضم فيرنانديز؟

أسدل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الستار على ضم البرتغالي الدولي ونجم وسط فريق سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز لصفوف الشياطين الحمر، في الميركاتو الشتوي الجاري.





وأعلن النادي الإنجليزي ضم اللاعب أمس الأربعاء، لمدة أربعة أعوام ونصف تبدأ من يناير الجاري، بعد أن خضع للفحوصات الطبية الروتينية في مانشستر.





وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب 68 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات، بحسب تقارير إنجليزية.





خاض اللاعب موسماً مميزاً مع سبورتينج، سجل خلاله 15 هدفاً وصنع 13 هدفاً في 28 مباراة له بقميص الفريق في كافة البطولات.





ويستطيع الدولي البرتغالي صاحب الـ 25 عاماً شغل مركزي لاعب الوسط المساند، بالإضافة لصانع الألعاب الصريح.





وطبقاً لذلك، سيكون أمام النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد خياران للإستفادة من قدرات فيرنانديز.





الخيار الأول - لاعب الإرتكاز المساند

مع ترك مهمة لاعب الإرتكاز الصريح للصربي نيمانيا ماتيتش، أو للإسكلتندي سكوت ماكتومناي بعد عودته من الإصابة.





وبذلك سيضمن برونو مكاناً في خطط سولشاير التي يستخدمها في مباريات الفريق، وهي 4-2-3-1 و 4-3-3 و 3-5-2، وذلك من خلال التشكيلات التالية





4-2-3-1

دي خيا

وان بيساكا - ماجواير - ليندلوف - شاو.

فيرنانديز - ماكتومناي/ ماتيتش.

جيمس - لينجارد - مارسيال.

راشفورد.





4-3-3.

دي خيا

بيساكا - ماجواير - ليندلوف - شاو.

بوجبا / فريد - ماتيتش / ماكتومناي - فيرنانديز.

راشفورد - مارسيال - جيمس





3-5-2

دي خيا

ماجواير - ليندلوف - جونز.

بيساكا - فيرنانديز - ماتيتش /ماكتومناي - فريد - شاو.

مارسيال - راشفورد.

الخيار الثاني - صانع الألعاب





سينتزع فيرنانديز بذلك مكان جيسي لينجارد في تشكيلة سولشاير، لتصبح تشكيلة الفريق كما يلي





دي خيا

بيساكا - ماجواير - ليندلوف - شاو.

بوجبا / فريد - ماكتومناي / ماتيتش.

جيمس - برونو - مارسيال

راشفورد.