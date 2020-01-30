Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد بعد ضم فيرنانديز؟

الخميس 30/يناير/2020 - 06:21 ص
Advertisements
فيرنانديز
فيرنانديز
عبد.القادر عرابي
Advertisements
أسدل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الستار على ضم البرتغالي الدولي ونجم وسط فريق سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز لصفوف الشياطين الحمر، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن النادي الإنجليزي ضم اللاعب أمس الأربعاء، لمدة أربعة أعوام ونصف تبدأ من يناير الجاري، بعد أن خضع للفحوصات الطبية الروتينية في مانشستر.

وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب 68 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات، بحسب تقارير إنجليزية.

خاض اللاعب موسماً مميزاً مع سبورتينج، سجل خلاله 15 هدفاً وصنع 13 هدفاً في 28 مباراة له بقميص الفريق في كافة البطولات.

ويستطيع الدولي البرتغالي صاحب الـ 25 عاماً شغل مركزي لاعب الوسط المساند، بالإضافة لصانع الألعاب الصريح.

وطبقاً لذلك، سيكون أمام النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد خياران للإستفادة من قدرات فيرنانديز.

الخيار الأول - لاعب الإرتكاز المساند
مع ترك مهمة لاعب الإرتكاز الصريح للصربي نيمانيا ماتيتش، أو للإسكلتندي سكوت ماكتومناي بعد عودته من الإصابة.

وبذلك سيضمن برونو مكاناً في خطط سولشاير التي يستخدمها في مباريات الفريق، وهي 4-2-3-1 و 4-3-3 و 3-5-2، وذلك من خلال التشكيلات التالية

4-2-3-1
دي خيا
وان بيساكا - ماجواير - ليندلوف - شاو.
فيرنانديز - ماكتومناي/ ماتيتش.
جيمس - لينجارد - مارسيال.
راشفورد.

4-3-3.
دي خيا
بيساكا - ماجواير - ليندلوف - شاو.
بوجبا / فريد - ماتيتش / ماكتومناي - فيرنانديز.
راشفورد - مارسيال - جيمس

3-5-2
دي خيا
ماجواير - ليندلوف - جونز.
بيساكا - فيرنانديز - ماتيتش /ماكتومناي - فريد - شاو.
مارسيال - راشفورد.
الخيار الثاني - صانع الألعاب

سينتزع فيرنانديز بذلك مكان جيسي لينجارد في تشكيلة سولشاير، لتصبح تشكيلة الفريق كما يلي

دي خيا
بيساكا - ماجواير - ليندلوف - شاو.
بوجبا / فريد - ماكتومناي / ماتيتش.
جيمس - برونو - مارسيال
راشفورد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يونايتد نصوحي مهارات برونو فيرنانديز مباراة مانشستر يونايتد مانشستر سيتي مانشستر مان يونايتد ليفربول لاعب برشلونة الجديد فيرنانديز فرنانديز ريال مدريد رونالدو برونو فيرنانديز اهداف برونو فيرنانديز 2019 برونو فيرنانديز برونو برشلونة اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 9 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 8 ساعات

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 10 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 10 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 10 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 8 ساعات

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 13 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 13 ساعة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

راشفورد يقود هجوم اليونايتد.. والإنتر بالقوة الضاربة

هل يغزو إنجلترا؟.. تشكيل مانشستر يونايتد بعد الصفقات الجديدة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ميلان بالكأس الدولية

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر وتشيلسي بث مباشر الآن ON liVe

راشفورد ومارسيال يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

بول بوجبا يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status