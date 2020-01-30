دبلوماسي سابق: "صفقة القرن" تناست حقوق الشعب الفلسطيني



وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن النقطة الثالثة هي أن الكثير من السياسيين توقعوا تقديم مشروعًا طبقًا للشرعية الدولية، ومن المؤكد أن المبادرة الامريكية أقل بكثير من الطموحات، ولكنها من الممكن أن تضع الأمور على طاولة المفاوضات، معقبًا: التفاوض المباشر بين الشعب الفلسطيني والإسرائيليين كان أهم نافذة في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، بالإضافة إلى عودة الحديث عن حل الدولتين.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام، المذاع على فضائية "TeN" أن النقطة الثانية هي أنه منذ عام 2011 كان هناك هبوطًا فى الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لم يتم سماع أي مبادرات منذ تلك الفترة، وهو ما دفع إسرائيل لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية.