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دبلوماسي سابق: "صفقة القرن" تناست حقوق الشعب الفلسطيني
الخميس 30/يناير/2020 - 07:51 ص
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أشرقت حفني
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ثلاث نقاط مهمة بشأن المبادرات الأمريكية حول الأراضي الفلسطينية (المعروفة باسم صفقة القرن)، النقطة الأولى هي أن القضية الفلسطينية منذ بداية المبادرات الخاصة بدفع عمليات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم ترقى لمستوى الطموحات الفلسطينية، ودائما يكون هناك تناسي لبعض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام، المذاع على فضائية "TeN" أن النقطة الثانية هي أنه منذ عام 2011 كان هناك هبوطًا فى الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لم يتم سماع أي مبادرات منذ تلك الفترة، وهو ما دفع إسرائيل لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن النقطة الثالثة هي أن الكثير من السياسيين توقعوا تقديم مشروعًا طبقًا للشرعية الدولية، ومن المؤكد أن المبادرة الامريكية أقل بكثير من الطموحات، ولكنها من الممكن أن تضع الأمور على طاولة المفاوضات، معقبًا: التفاوض المباشر بين الشعب الفلسطيني والإسرائيليين كان أهم نافذة في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، بالإضافة إلى عودة الحديث عن حل الدولتين.
وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام، المذاع على فضائية "TeN" أن النقطة الثانية هي أنه منذ عام 2011 كان هناك هبوطًا فى الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لم يتم سماع أي مبادرات منذ تلك الفترة، وهو ما دفع إسرائيل لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن النقطة الثالثة هي أن الكثير من السياسيين توقعوا تقديم مشروعًا طبقًا للشرعية الدولية، ومن المؤكد أن المبادرة الامريكية أقل بكثير من الطموحات، ولكنها من الممكن أن تضع الأمور على طاولة المفاوضات، معقبًا: التفاوض المباشر بين الشعب الفلسطيني والإسرائيليين كان أهم نافذة في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، بالإضافة إلى عودة الحديث عن حل الدولتين.
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