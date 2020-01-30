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صراع إسباني أمريكي على نجم باريس سان جيرمان

الخميس 30/يناير/2020 - 06:03 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النادي الأمريكي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام قدم عرضًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نجمه الأوروجواياني إدينسون كافاني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن جوسيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرينجيتو الإسباني أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتم فيه ربط كافاني بقوة بالرحيل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكد بيدريرول أن أولوية كافاني هي الإنضمام إلى الروخيبلانكوس لكن عرض إنتر ميامي مهم جدًا تحديداً من الناحية المالية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن بيكهام يرغب في استغلال علاقته الممتازة مع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان من أجل حسم الصفقة، حيث سبق لأسطورة مانشستر يونايتد ارتداء قميص باريس لفترة من الوقت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كافاني يعتقد أنه يتبقى له على الأقل ثلاث سنوات للمنافسة في أعلى مستوى في أوروبا وبالتالي يرغب في الإنضمام إلى أتلتيكو مدريد حتى إذا احتاج الأمر الانتظار إلى الصيف حتى ينتهي عقده مع النادي الباريسي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان بدأ يستسلم للأمر الواقع فيما يتعلق برغبة النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 32 عامًا في خوض تجربة مع الروخيبلانكوس لكن تم نفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام الفرنسية بأنه قام بتوديع زملائه في باريس سان جيرمان.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كافاني لعب 14 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة فقط.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية في نوفمبر الماضي عن نية برشلونة الإسباني في التعاقد مع عدو نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن انظار برشلونة اتجهت صوب العاصمة الفرنسية باريس من أجل التعاقد مع الأوروجواياني ادينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.

وأفادت وسائل الإعلام أن النجم الأوروجواياني دخل دائرة اهتمامات برشلونة من أجل التعاقد معه ليكون مهاجما للفريق في الموسم المقبل رفقة مواطنه لويس سواريز.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة يعمل على التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من الخلاف الذي حدث بينه و ميسي في مباراة الأرجنتين وأوروجواي الماضية.

وألمحت وسائل الإعلام إلى تشابك ميسي مع كافاني بالأيدي وتبادل الشتائم في اللقاء الودي الذي جرت وقائعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام أن برشلونة أهمل هذا الأمر، حيث ترى إدارة البلوجرانا أن ما حدث داخل الملعب يبقى داخله وذلك طمعا في الحصول على توقيع كافاني بشكل مجاني في نهاية الموسم بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وكشفت صحفية ليكيب الفرنسية في الشهر الماضي أن أحد أصدقاء كافاني المقربين أكد أن اللاعب ليس لديه أي نيه لمغادرة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود رغبة كبيرة لدى كافاني في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان وسط اهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد باللاعب.

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