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محمد رمضان يفاجئ جمهوره باغنية "فيرساتشي" كاملة من حفل دبي

الخميس 30/يناير/2020 - 06:05 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد رمضان فيديو اغنيته "فيرساتشي" كاملا عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر "رمضان" في هذا الفيديو راقصا ومغنيا لاغنية "فيرساتشي" خلال إحياءه حفله الغنائي في دبي.


ونشر "رمضان" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا: فيرساتشي، كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب الحاضر يعلم الغايب، من حفلة دبي والكليب قريبا.


ورفع "رمضان" شعارا ثقة في الله نجاح.


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الف مليون مبروك علي الاغنية يا أحلى وأجمل اسطوره في الدنيا، ربنا يوفقك ويكرمك ومعاك يارب ويزيدك من حب الله وحب الناس ليك من أحبه الله احبب فيه خلقه وكالعادة متعودين منك علي التألق والابداع والنجاح اكتر واكتر انجح، ثقة في الله امتياز يا حبيبي يا برنس قنبلة نجاح ثقة فى الله نجاح.


وفي سياق أخر تزوج "رمضان" في عام 2008 وانجب ابنته حنين، ثم ترك زوجته في عام 2012، وتزوج مرة أخرى من نسرين عبد الفتاح وأنجبا علي وكنز.


شارك "رمضان" في العديد من الأعمال الفنية منها "زلزال"، و"ابن حلال"، و"الجماعة"، "إحنا الطلبة"، و"أولاد الشوارع"، و"الأسطورة".
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