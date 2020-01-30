مواطنة مصرية بالصين: السفير يتواصل معنا بشكل شخصي لمتابعة أحوالنا



وأضافت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية، أن الجميع يظل فى منزله وهناك بعض التحركات القليلة جدا خلال فترة النهار، وبعض الجامعات أعلنت تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى.



وأوضحت أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت في التزايد خلال هذه الأيام، نظرا لأن فترة حضانة الفيروس 14 يومًا، ولا تظهر الحالات في وقت سريع، لافتة إلى أن الحكومة الصنية مستمرة في تطبيق الحجر الصحي بأنحاء البلاد.



وأشارت إلى أن أغلب أعضاء الجالية المصرية والعرب يخافون من الحصول على وجبات الطعام التي تقدمها الحكومة الصينية للمواطنين بدلا من خروجهم، نظرا لأن هذه الوجبات تعد في مطاعم صينية، معقبة: المدينة مغلقة تماما والسفارة المصرية في الصين تتابع معنا الأوضاع على مدار 24 ساعة والسفير يتواصل معنا بشكل شخصي.



قالت الدكتورة عزة عبدالوهاب، مصرية مقيمة في مدينة ووهان بالصين، إن هناك بعض التغيرات تمت فى المنطقة التى تعيش فيها، والحكومة فى الصين قامت بتوفير محلات "سوبر ماركت" فى كل شارع حتى يتمكن المواطنون من الحصول على المواد الغذائية.