Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواطنة مصرية بالصين: السفير يتواصل معنا بشكل شخصي لمتابعة أحوالنا

الخميس 30/يناير/2020 - 06:09 ص
Advertisements
أشرقت حفني
Advertisements
قالت الدكتورة عزة عبدالوهاب، مصرية مقيمة في مدينة ووهان بالصين، إن هناك بعض التغيرات تمت فى المنطقة التى تعيش فيها، والحكومة فى الصين قامت بتوفير محلات "سوبر ماركت" فى كل شارع حتى يتمكن المواطنون من الحصول على المواد الغذائية.

وأضافت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية، أن الجميع يظل فى منزله وهناك بعض التحركات القليلة جدا خلال فترة النهار، وبعض الجامعات أعلنت تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى.

وأوضحت أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت في التزايد خلال هذه الأيام، نظرا لأن فترة حضانة الفيروس 14 يومًا، ولا تظهر الحالات في وقت سريع، لافتة إلى أن الحكومة الصنية مستمرة في تطبيق الحجر الصحي بأنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن أغلب أعضاء الجالية المصرية والعرب يخافون من الحصول على وجبات الطعام التي تقدمها الحكومة الصينية للمواطنين بدلا من خروجهم، نظرا لأن هذه الوجبات تعد في مطاعم صينية، معقبة: المدينة مغلقة تماما والسفارة المصرية في الصين تتابع معنا الأوضاع على مدار 24 ساعة والسفير يتواصل معنا بشكل شخصي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لآجل غير مسمى فيروس كورونا فيروس

أخبار تهمك

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 8 ساعات

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 13 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 9 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 9 ساعات

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 8 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 13 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 10 ساعات

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تايوان تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد

نيبال تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

ضحايا "كورونا".. 41 حالة وفاة بالصين وإصابة أكثر من 1300 حول العالم

"ووهان" تبني مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا

هل أنت في خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ .. صحيفة أمريكية تكشف

عاجل.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 80 شخصا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status