محافظ البحر الأحمر: رئيس مدينة مرسى علم تلاعب بالقانون



وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن رئيس مدينة مرسى علم يعمل منذ ما يقرب من 6 أشهر، لافتا إلى أنه تم نقله من محافظة شمال سيناء، وكان يعمل أيضا في وقت سابق بوزارة التنمية المحلية.



وأكد حنفي، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين كافة الأجهزة الرقابية والأمنية، لرصد أي مخالفات قانونية ومتابعة أي تحركات غير قانونية للمسئولين، مشيرا إلى أنه يعمل معه مستشارًا قانونيًا من مجلس الدولة لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات، مشيرًا إلى أن رئيس المدينة خرج عن نطاق صلاحياته القانونية بإصدار تراخيص، كان المحافظ قد أعلن أنه تم وقف إصدارها، ولكنه تلاعب بالقانون لاستخراجها.

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مدينة مرسى علم فقط بتهمة تقاضي رشوة مالية، نافيًا إلقاء القبض على أشخاص آخرين مع رئيس المدينة.