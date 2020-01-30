توتي يتغني بمحمد صلاح " فتي ذهبي وإستثنائي"

تحدث نجم منتخب إيطاليا وقائد روما السابق فرانشيسكو توتي عن محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي وعن تألقه مع الريدز الذى إقترب من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بعدما إبتعد ليفربول عن منافسيه مانشستر سيتي وليستر سيتي بعدد كبير من النقاط.





وقال توتي خلال تصريحات صحفية اليوم أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر "فتي ذهبي" وإستثنائي وأكد على سعادته به.





ورافق محمد صلاح أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي مع فريق روما فى الفترة من 2015 وحتي 2017، ولفت صلاح الأنظار بعد أن سجل 34 هدف وصنع 22 هدف فى 83 مباراة خاضها بقميص روما ، قبل أن ينضم لليفربول صيف 2017.





وأكد توتي ان محمد صلاح فى حال إستمراره فى روما كان من المستحيل أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، موضحًا انه كان لا يتوقع أن يحصل النجم المصري على لقب دوري الأبطال.