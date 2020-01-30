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الصين.. ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 7700 شخص

الخميس 30/يناير/2020 - 04:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين، إلى 170 شخص، مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وأفادت وسائل إعلام صينية، بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 7710، ووفاة 170 شخص.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.
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